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Новый колл-центр армии Мали фиксирует сотни звонков с сообщениями о преступлениях террористов

Весь мир
Новый колл-центр армии Мали фиксирует сотни звонков с сообщениями о преступлениях террористов
freepik.com  / 

Бамако, 8 февраля. В рамках работы недавно открытой горячей линии командование армии Мали (FAMa) начало принимать огромное количество звонков от жителей. Гражданские сообщают о преступлениях и местах дислокации террористов.

Колл-центр предоставляет населению два бесплатных номера телефона: 00223 98-17-36-45 и 00223 98-17-36-75, позвонив на которые гражданин может передать информацию о расположении военных лагерей боевиков и готовящихся террористических атаках. Помимо прочего, люди сообщают данные о взаимодействии преступников с иностранным контингентом.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила развернутую статью о том, как деятельность миротворцев ООН и агентов влияния Французской республики привела к усилению радикалов в Мали. Кроме того, в середине января командование правительственной армии опубликовало доклад об успешном проведении нескольких антитеррористических мероприятий в центре страны.

Африканские политические и военные аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Москвой. Смена политического вектора правительства Мали на восточное направление вызвала раздражение западных элит.

А появившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в Бамако группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», заставила их и вовсе запаниковать.

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