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Йеменские хуситы запустили ракеты по правительственным войскам в городе Харад

Весь мир
Йеменские хуситы запустили ракеты по правительственным войскам в городе Харад
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Сана, 8 февраля. Повстанцы-хуситы запустили четыре баллистические ракеты по северному городу Харад в Йемене из гражданского порта Ходейда и международного аэропорта Саны. Такое заявление сделали представители возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, действующей на стороне йеменского правительства во главе с Мансуром Хади.

В настоящее время на улицах Харада идут ожесточенные бои, силы властей при поддержке иностранных ВВС пытаются отвоевать город у сторонников шиитского движения «Ансар Аллах». Местные источники сообщают, что Харад взят в осаду вместе с высокопоставленными членами повстанческого движения.

Ансар Аллах
Федеральное агентство новостей /

Противники хуситов предложили располагающимся там войскам мирно сдаться, однако те отвергли возможность капитуляции и продолжают сопротивление, задействуя все возможные ресурсы. При этом целью последних обстрелов хуситов стали как раз зоны, где теперь располагаются войска неприятеля.

«Военное использование порта Ходейда и аэропорта Саны угрожает региональной и международной безопасности», — считают в арабской коалиции, соответствующее заявление опубликовало Саудовское агентство печати (SPA).

Представители миссии ООН уже неоднократно выражали озабоченность в связи с тем, что повстанцы милитаризируют гавань в Ходейде, являющуюся жизненно важным объектом для испытывающего кризис государства. Однако даже стратегическая ценность данного порта не защищает его от нападений арабской коалиции, которая в дополнение к этому в последние месяцы увеличила интенсивность обстрела Саны.

Наступление на Харад, в свою очередь, было предпринято на фоне масштабной операции правительственных войск Йемена, которым оказывают широкую поддержку Саудовская Аравия и ОАЭ. В начале 2022 года Эмираты полноценно вернулись в конфликт, что позволило хадистам перехватить инициативу и начать бои за освобождение нефтеносного региона Мариб и прилегающих к нему районов от повстанцев.

Возвращение ОАЭ в конфликт спровоцировало новое обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей /

И если ранее участие Эр-Рияда в йеменской войне уже сделало подведомственные территории целью ракет и беспилотников хуситов, то с января с тем же все чаще сталкивается и Абу-Даби. Их вовлечение в конфликт повстанцы воспринимают как внешнюю агрессию, требующую соответствующего ответа.

БПЛА хуситов
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Йеменские хуситы запустили ракеты по правительственным войскам в городе Харад
йемен хуситы сана ходейда харад
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