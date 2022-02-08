Прототип нового квантового процессора создан учеными Подмосковья

Москва, 8 февраля. Специалисты Московского физико-технического института в Долгопрудном продемонстрировали пятикубитный прототип квантового процессора, разработанного на базе Центра коллективного пользования МФТИ.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, новая разработка подмосковных ученых является важным шагом в развитии квантовых вычислительных устройств, передает издание «Вести Подмосковья».

Новый процессор проводит управляемое взаимодействие пар соседних кубитов, способен воспроизводить кубиты в многокубитной схеме. Кубит – это аналог бита в обычном компьютере, наименьшая единица измерения.

Ранее ФАН рассказывал об изобретении ученых Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Они запатентовали устройство для борьбы с онкологическими заболеваниями.