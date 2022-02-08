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Премьер-министр Мали: переходный период стал результатом стремления народа к независимости

Весь мир
Премьер-министр Мали: переходный период стал результатом стремления народа к независимости
Prt Scr youtube.com  /  RFI

Бамако, 8 февраля. Переходный период в Мали раздражает Францию и Экономическое сообщество стран Западной Африки, потому что он стал результатом воли и стремления народа к независимости. Об этом заявил премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига во время встречи с дипломатическим корпусом.

«Прежде всего, я хотел бы начать свою речь с приветствия национальных вооруженных сил (FAMа), поблагодарить солдат и офицеров за их храбрость и приверженность суверенитету. Я также приветствую наших братьев по оружию из других государств, они помогают развивать нашу армию.

Хотел бы также помолиться в память обо всех гражданских и военных, погибших от рук террористов. Они будут отомщены», — сообщил глава правительства.

По словам Маига, дипломатические действия Мали основаны на сотрудничестве, солидарности, взаимопомощи и добрососедстве. Кроме того, «официальный Бамако всегда стремился к плодотворному диалогу» с дружественными странами и организациями-партнерами.

«Однако современное состояние наших взаимоотношений с ЭКОВАС оставляет желать лучшего, причем ухудшение произошло из-за действий Франции, навязавшей собственную волю субрегиональной организации. Но мы всегда являлись членами одной семьи, поддерживали друг друга в трудных ситуациях.

То, что объединяет нас с экономическим сообществом, намного сильнее, чем политическая конъюнктура, и выходит за рамки превратностей судьбы. Панафриканская приверженность — это константа, которая присутствует в нашей стране с момента обретения независимости. Она высечена во всех конституциях, принятых Мали, начиная с 22 сентября 1960 года», — продолжил премьер-министр.

Премьер-министр Мали: переходный период стал результатом стремления народа к независимости
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Однако расхождение в политическом и дипломатическом взаимодействии произошло по воле высокопоставленных лиц из Парижа, которых раздражает разворот Бамако на восток и избавление от сотрудничества с Пятой республикой.

«В ЭКОВАС вынуждены идти на поводу Франции и пытаться вассализировать малийский народ в угоду бывшей метрополии. Мы никогда не устанем повторять: наш переход не является результатом классического захвата власти солдатами, нет!

Переходный период стал результатом стремления народа к независимости и безопасному, всестороннему развитию. Мы хотим победить коррупцию, выбраться из экономической ямы и стать по-настоящему сильным государством», — считает Маига.

По словам африканского чиновника, бывшие власти Мали «не могли и не хотели» выполнять волю народа страны, поэтому и произошел переворот, в результате бразды правления взяли молодые офицеры, для которых небезразлична судьба нации.

«В этих условиях мы никогда не перестанем повторять: нам нужно только развитие. Причем без навязывания мнения со стороны тех, кому от республики нужны только ресурсы.

Но с нами не хотят разговаривать, а пытаются только провести политическое, экономическое и дипломатическое удушение, выставив изгоями перед другими африканскими братьями», — заключил премьер.

В середине января десятки тысяч жителей республики вышли на антифранцузские демонстрации, самая масштабная из которых состоялась в Бамако. Поводом стали ограничительные меры, введенные ЭКОВАС с подачи Парижа, пытающегося вернуть утраченное в регионе влияние.

Премьер-министр Мали: переходный период стал результатом стремления народа к независимости
flickr.com / Mark Fischer

Так сообщество ответило на решение правительства о продлении переходного периода на пять лет. Но истинная причина заключается в появлении сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера».

Ранее стало известно, что пересмотр соглашений переходного периода позволит властям в Бамако назначить дату выборов.

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