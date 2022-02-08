Экстрасенс Литвин предрек значительные перемены для россиян в феврале 2022 года

Москва, 8 февраля. Каждого человека в феврале 2022 года ждет ряд изменений в делах, связанных с карьерой, семьей и здоровьем. Чем опасен второй месяц года, объяснил победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин.
Февраль является «жестким, агрессивным и динамичным месяцем». В это время необходимо отказаться от любой фальши, лжи и игры в жизни. Именно в феврале произойдут самые важные события текущего года, полагает экстрасенс.
«Февраль — жесткое и агрессивное время, но агрессия февраля требует исключительной справедливости: все, что несправедливо, опасно. Ложь и февраль — несовместимые вещи, даже ложь во спасение — это ложь», — написал Литвин в своих соцсетях.
В феврале людям придется смириться с черно-белой реальностью, в которой нет места полутонам и компромиссам. В этом месяце между родными людьми вскроются все обманы и неискренность. Сыграть свои привычные роли без ошибок не удастся. Семьи, где царят честность и гармония, смогут перейти на новый качественный уровень и стать еще крепче.
Опасность подстерегает и подростков, которые впервые могут столкнуться с неискренностью в отношениях. Предательство станет своеобразной шоковой терапией для детей, а родителям необходимо правильно их поддержать.
Многие люди в феврале будут испытывать тягу к переменам в профессиональном плане. Вопрос о смене работы или превращении своего хобби в бизнес станет особенно актуальным. Те, кто искренне любит свое занятие и не преследует корыстных целей, смогут добиться желаемого. От крупных покупок в феврале стоит воздержаться, это не самое удачное время для подобных дел.
Здоровье является еще одной сферой, которой необходимо уделить особое внимание во втором месяце года. Эти 28 дней требуют от человека серьезных энергетических ресурсов. Многие будут ощущать тревогу и решат больше времени проводить в одиночестве. Однако Литвин посоветовал не замыкаться в себе и обратиться за помощью к друзьям или специалисту, чтобы не допустить развития депрессии.
Профессиональный астролог, практикующий психолог, автор многочисленных астрологических прогнозов, астропортретов, статей Элеонора Гинзбург ранее перечислил знаки зодиака, которым повезет с деньгами в феврале. Удача будет благосклонной для Водолеев, Рыб и Весов.