Экстрасенс Литвин предрек значительные перемены для россиян в феврале 2022 года

Москва, 8 февраля. Каждого человека в феврале 2022 года ждет ряд изменений в делах, связанных с карьерой, семьей и здоровьем. Чем опасен второй месяц года, объяснил победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин.

Февраль является «жестким, агрессивным и динамичным месяцем». В это время необходимо отказаться от любой фальши, лжи и игры в жизни. Именно в феврале произойдут самые важные события текущего года, полагает экстрасенс.

«Февраль — жесткое и агрессивное время, но агрессия февраля требует исключительной справедливости: все, что несправедливо, опасно. Ложь и февраль — несовместимые вещи, даже ложь во спасение — это ложь», — написал Литвин в своих соцсетях.

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В феврале людям придется смириться с черно-белой реальностью, в которой нет места полутонам и компромиссам. В этом месяце между родными людьми вскроются все обманы и неискренность. Сыграть свои привычные роли без ошибок не удастся. Семьи, где царят честность и гармония, смогут перейти на новый качественный уровень и стать еще крепче.

Опасность подстерегает и подростков, которые впервые могут столкнуться с неискренностью в отношениях. Предательство станет своеобразной шоковой терапией для детей, а родителям необходимо правильно их поддержать.

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Многие люди в феврале будут испытывать тягу к переменам в профессиональном плане. Вопрос о смене работы или превращении своего хобби в бизнес станет особенно актуальным. Те, кто искренне любит свое занятие и не преследует корыстных целей, смогут добиться желаемого. От крупных покупок в феврале стоит воздержаться, это не самое удачное время для подобных дел.

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Здоровье является еще одной сферой, которой необходимо уделить особое внимание во втором месяце года. Эти 28 дней требуют от человека серьезных энергетических ресурсов. Многие будут ощущать тревогу и решат больше времени проводить в одиночестве. Однако Литвин посоветовал не замыкаться в себе и обратиться за помощью к друзьям или специалисту, чтобы не допустить развития депрессии.

Профессиональный астролог, практикующий психолог, автор многочисленных астрологических прогнозов, астропортретов, статей Элеонора Гинзбург ранее перечислил знаки зодиака, которым повезет с деньгами в феврале. Удача будет благосклонной для Водолеев, Рыб и Весов.