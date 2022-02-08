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Фазель назвал «тупостью» решение женской сборной Финляндии по хоккею играть с ОКР в масках

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:12
Олимпийские игры 2022
Фазель назвал «тупостью» решение женской сборной Финляндии по хоккею играть с ОКР в масках
Global Look Press  /  Joel Marklund

Пекин, 8 февраля. Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель резко отреагировал на решение руководства сборной Финляндии играть в защитных масках против команды ОКР.

За несколько часов до матча стало известно, что финки на матч группового этапа 24-х зимних Олимпийских игр против сборной России выйдут в масках. Данная мера предусмотрена риском заражения скандинавских спортсменок. Экс-глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал данный инцидент.

«Для меня это тупость. Но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок», — цитирует Фазеля интернет-портал «Спорт-Экспресс».

Сборная России в третьем периоде разгромно проигрывает команде Финляндии со счетом 0:5. Если россиянкам не удастся сотворить чуда, то подопечные Евгения Бобарико выйдут в матчи плей-офф с четвертого места.

Ранее американские аналитики предрекли мужской сборной России золото на предстоящем Олимпийском турнире. Специалисты считают ОКР, Швецию и Канаду — главными фаворитами турнира.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фазель назвал «тупостью» решение женской сборной Финляндии по хоккею играть с ОКР в масках
хоккей олимпиада фазель сборная финляндии
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