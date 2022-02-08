Политолог Носович предсказал Литве мрачные последствия отказа от транзита из Белоруссии

Вильнюс, 8 февраля. Отказ от перевалки грузов из Белоруссии может не только окончательно поставить крест на транзитной отрасли Литвы, но и спровоцировать серьезный кризис в двух важнейших предприятиях страны. Такое мнение высказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, политолог Александр Носович.

Эксперт уверен, что Вильнюс совершил серьезную ошибку, отказавшись от транзита грузов из Республики Беларусь. По его словам, Минск в ближайшее время просто переориентирует товарные потоки на другие направления, и этот процесс будет необратим.

«Скорее всего, транзит будет окончательно прерван, потому что это такая серьезная вещь, которую если один раз переориентировали, то переориентировать обратно будет очень сложно. Точно так же российские грузы ушли из Латвии и Эстонии в Ленинградскую область. Этот процесс занял несколько лет, но после того, как он окончательно завершится, развернуть эти грузы обратно в Ригу, Таллин и другие прибалтийские порты будет практически нереально. Такая же ситуация с Белоруссией и Литвой», — рассказал Носович в интервью каналу «Украина.ру».

Политолог отмечает, что такое решение Вильнюса нанесет урон обеим сторонам, однако именно Литва окажется в гораздо более тяжелой ситуации.

«Безусловно, потери понесут обе стороны, но больше все-таки потеряет Литва. Это неоспоримый факт, который не отрицают даже в Вильнюсе. Белорусские грузы — это более трети грузопотока Литовской железной дороги и Клайпедского порта. Если эти грузы из РБ будут потеряны, это спровоцирует кризис на обоих этих предприятиях», — считает эксперт.

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Аналитик напомнил, что после ухода из Латвии российских грузов, Латвийская железная дорога начала распродавать свое оборудование на металлолом, и была вынуждена в один момент уволить около 15% персонала. Как считает Носович, в Литве может произойти аналогичная ситуация из-за конфликта с Белоруссией. Кроме того, серьезно пострадает порт Клайпеды, от работы которого фактически зависят жизни тысяч литовцев.

«Для Литвы транзит из Белоруссии — это то же самое, что для Латвии был транзит из РФ. Последствия будут примерно такими же для ЛЖД. Что касается порта Клайпеды, то это градообразующее предприятие, и с его работой прямо или опосредованно связаны доходы каждого третьего жителя этого города. Если этот порт потеряет все белорусские грузы, то в Клайпеде вероятен крупный социальный кризис, а это третий по величине город Литвы, а по стратегической важности — возможно, самый главный город», — подчеркнул политолог Александр Носович.

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