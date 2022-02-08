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Сборная России опустилась на 7-е место в медальном зачете Олимпиады

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:05
Олимпийские игры 2022
Сборная России опустилась на 7-е место в медальном зачете Олимпиады
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 8 февраля. Сборная России, выступающая в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), опустилась на 7-е место в общем медальном зачете.

Российские олимпийцы 8 февраля завоевали три бронзовых медали: Вик Уайлд в сноуборде, Александр Терентьев в лыжном спринте и Татьяна Иванова в санном спорте. В активе у национальной сборной 10 наград: два золота, три серебряных и пять бронзовых медалей.

В первой тройке лидеров находится Швеция, Нидерланды и Китай. Далее идет Германия, Норвегия и Италия. Сборная США разместились на 17-м месте.

Россия ранее показала отличные результаты в фигурном катании, лыжном спорте. Накануне национальная команда находилась на первом месте в медальном зачете Олимпиады. Соревнования продлятся до 20 февраля.

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