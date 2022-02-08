Российские хоккеистки пропустили пять шайб за два периода в матче ОИ с Финляндией

Пекин, 8 февраля. Женская сборная России по хоккею с крупным счетом проигрывает Финляндии в матче олимпийского турнира.

Хоккеистки сборной Финляндии забросили пять шайб в ворота российской национальной команды за два периода матча группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Авторами голов стали Санни Рантала, Мишель Карвинен, Еннийна Нюлунд, Миннамари Туоминен, а также Сюзанна Тапани. Матч заключительного тура олимпийского хоккейного турнира среди женских команд проходит на стадионе «Национальный» в Пекине.

Сборная Финляндии проводит игру против России в защитных масках. Это решение было согласовано с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF).