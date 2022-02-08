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Екатерина Гордон рассказала ФАН о краже ее серег с бриллиантами за 5 млн рублей
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон рассказала ФАН о краже ее серег с бриллиантами за 5 млн рублей
wikipedia.org  /  Валерия Катусеева / CC BY-SA 4.0

Российская теле- и радиоведущая, певица, юрист, политик и общественный деятель Екатерина Гордон рассказала ФАН, как из ее дома пропали серьги с бриллиантами стоимостью в 5 млн рублей.

По словам журналистки, долгое время в ее квартире трудилась домработница. Но преданному сотруднику срочно потребовался отпуск. Тогда Екатерина Гордон решила нанять через агентство другую сотрудницу, однако проработала она в доме юриста недолго.

«В ночь, когда она ночевала, все и произошло. Пропажа была обнаружена рано утром на следующий день. У меня пропали серьги. Эта ситуация неприятная, мне жалко не столько денег — заработаю на новые, только непонятно, как подстраховаться от человеческой нечестности», — сетует Гордон.

К слову, оценила общественница ущерб от кражи в 5 млн рублей, «серьги дорогие в силу того, что там крупные бриллианты и чистые очень».

Екатерина Гордон рассказала о краже серег с бриллиантами за 5 миллионов рублей
freepik.com / Racool_studio

Обычно Екатерина Гордон хранит такие изделия в сейфе, но, как это бывает, в этот раз из-за сильной усталости женщина решила оставить это до утра. Вот только утром серег не оказалось.

«Когда я утром не нашла серьги, я попросила домработницу помочь мне их найти, потому что я всегда даю шанс исправить ситуацию. Мы долго и упорно искали в квартире. Мы даже подняли камеры, где было видно, что я вошла домой в них. Там нет сомнений, я умывалась и положила рядом, но утром их не оказалось», — говорит Гордон.

Сначала собеседница ФАН хотела все урегулировать негласно, по ее словам, человек, которого она подозревает в содеянном, обещал приехать и пройти проверку на детекторе лжи. Но, увы, уже неделю домработница не отвечает на звонки, а обещание так и не выполнено. Екатерина Гордон написала заявление в полицию. По ее мнению, основания для уголовного дела есть, теперь в деле будут разбираться правоохранители.

Ранее правозащитница и журналистка Екатерина Гордон заявляла о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. В социальной сети «ВКонтакте» также было опубликовано видео с ее обращением к потенциальным избирателям.

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Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Гордон рассказала ФАН о краже ее серег с бриллиантами за 5 млн рублей
кража гордон юрист екатерина гордон
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