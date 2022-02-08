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Президент ЦАР обсудил с главой МИД Мали развитие безопасности в Западной и Центральной Африке

Весь мир
Президент ЦАР обсудил с главой МИД Мали развитие безопасности в Западной и Центральной Африке
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Аддис-Абеба, 8 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с главой Министерства иностранных дел Мали Абдулаем Диоп. Политики обсудили вопросы развития безопасности на Черном континенте, сообщает новостной портал Le bon coin de Bangui.

«Глава государства впервые принял представителя правительства переходного периода африканской страны, решившей отказаться от французского влияния. Стороны обменялись мнением относительно развития безопасности в Западной и Центральной части субрегиона», — отметили журналисты по итогам протокольного мероприятия.

Президент ЦАР рассказал Абдулаю Диоп об успехах бойцов национальной армии (FACA) в противостоянии с группировками боевиков. Подготовкой силовиков занимаются российские инструкторы, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Кроме того, Туадера выразил солидарность с коллегой Ассими Гоита и населением дружественной республики.

Глава МИД Мали встретился с руководителями внешнеполитических ведомств Кении и Того. Дипломаты обсудили меры, которые позволят Бамако выйти из экономического и политического кризиса. Министры сообщили о направленности на укрепление сотрудничества между Бамако, Найроби и Ломе.

Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что Москва помогла навести порядок в Центральноафриканской Республике менее чем за год.

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