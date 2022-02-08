Экс-глава МВД Украины Аваков обратился к Путину после его предложения к Порошенко

Киев, 8 февраля. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к президенту России Владимиру Путину после его предложения о политическом убежище для бывшего украинского коллеги Петра Порошенко. Автор одного из Telegram-каналов объяснил действия экс-чиновника завистью.

Подобное заявление заставило Авакова записать обращение в формате видео для российского лидера. Примечательно, что в ролике бывший чиновник говорил на русском языке. Он подчеркнул, что украинские власти не отдадут своих президентов России, и все они останутся на территории Украины.

«Мы… украинцы, будем хвалить [их] сами, ругать сами, к ответственности призывать сами. Сами будем решать, без гнуси из-за рубежа. Так что — нравится не нравится, терпите, Владимир Владимирович», — заявил Аваков.

Автор канала «Выпускайте Кракена!» в Telegram увидел в подобных высказываниях бывшего главы украинского МВД «ощущение ноток зависти».

«Как будто Аваков сам ждёт не дождётся такого предложения, а пока вынужден играть роль верного патриота», — считает блогер.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту Украины политическое убежище в России. Об этом российский лидер говорил во время президентства Порошенко. Медиаэксперт Анатолий Шарий в свою очередь проанализировал выступление Путина и пришел к выводу, что слова главы РФ являются троллингом.