Госдеп США включил экс-президента Гондураса в международный «список коррупционеров»

Тегусигальпа, 8 февраля. Власти США рассекретили информацию о включении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в черный список и отказе политику во въезде в страну. Об этом сообщает государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Эрнандес совершал или содействовал актам коррупции и наркоторговли, а также использовал доход от нелегальной деятельности для политических кампаний», — заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что власти США внесли Эрнандеса в международный «список коррупционеров» еще 1 июля 2021 года, однако документы были рассекречены лишь после ухода политика с поста. Экс-глава центральноамериканской страны, завершивший президентский срок в январе, полностью отвергает все обвинения в свой адрес.

«Лица, внесенные в список, обычно не могут претендовать на визы и въезд в США», — подчеркнул американский госсекретарь.

Блинкен добавил, что имя Эрнандеса было названо в показаниях в федеральном уголовном процессе в США в качестве получателя доходов от незаконного оборота наркотиков в рамках финансирования своей избирательной кампании.

В ответ Фернандес опубликовал открытое письмо, в котором перечислил все достижения своего правительства в борьбе с уличной преступностью и сокращении оборота наркотиков, направляемых в США.

Бывший глава государства выразил удивление по поводу того, что власти Соединенных Штатов основали свое решение на сообщениях в СМИ и заявлениях наркоторговцев и убийц, которые были экстрадированы из Гондураса.

В прошлом году суд в США приговорил брата экс-лидера республики к пожизненному заключению и 30 годам за наркоторговлю.

Восьмилетний президентский срок Эрнандеса завершился 27 января, когда Сиомара Кастро приняла присягу в качестве новой главы Гондураса.

Федеральное агентство новостей /

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