ФАС проверила цены ПЦР-тестов в регионах

Москва, 8 февраля. Федеральная антимонопольная служба изучила стоимость ПЦР-тестов по России.

Антимонопольщики проанализировали ценники на ПЦР-тесты в различных субъектах Российской Федерации. Эксперты выяснили, что в некоторых регионах в государственных лабораториях они выше, чем по нормативу ОМС.

Средняя цена ПЦР-теста по стране составила 1345,55 рубля. Услуги по по забору биологического материала дополнительно оцениваются примерно в 250-300 рублей.

Ведомство также собирается разработать методику формирования рекомендованных максимальных цен на ПЦР для частных лабораторий. Кроме того, в некоторых субъектах государства предлагается увеличить число коммерческих лабораторий, проводящих соответствующее тестирование.

Президент России Владимир Путин заявил, что портал «Госуслуги» должен получить такой функционал, как вызов врача на дом. При этом указанная возможность должна появиться во всех регионах.