Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 19:06
19:04
Политика
«Мнение США ничтожно»: Виктор Литовкин о позиции американцев по «курильскому вопросу»
19:03
Происшествия
Момент массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве попал на камеры видеонаблюдения
19:02
Общество
Эксперт по гражданской обороне усомнился в эффективности закона о самозащите
19:01
Экономика
Депутат Авксентьева выступила за индексацию пособий работающим пенсионерам
19:00
Общество
Главные новости дня: 8 февраля
18:59
Армия
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
18:57
Общество
Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России
18:53
Общество
Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры
18:53
Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
18:51
Политика
Экономист Хазин заявил, что США «понервничают» из-за совместного заявления России и Китая
Все новости

ФАС проверила цены ПЦР-тестов в регионах

Экономика
ФАС проверила цены ПЦР-тестов в регионах
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 8 февраля. Федеральная антимонопольная служба изучила стоимость ПЦР-тестов по России.

Антимонопольщики проанализировали ценники на ПЦР-тесты в различных субъектах Российской Федерации. Эксперты выяснили, что в некоторых регионах в государственных лабораториях они выше, чем по нормативу ОМС.

Средняя цена ПЦР-теста по стране составила 1345,55 рубля. Услуги по по забору биологического материала дополнительно оцениваются примерно в 250-300 рублей.

Ведомство также собирается разработать методику формирования рекомендованных максимальных цен на ПЦР для частных лабораторий. Кроме того, в некоторых субъектах государства предлагается увеличить число коммерческих лабораторий, проводящих соответствующее тестирование.

Президент России Владимир Путин заявил, что портал «Госуслуги» должен получить такой функционал, как вызов врача на дом. При этом указанная возможность должна появиться во всех регионах.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ФАС проверила цены ПЦР-тестов в регионах
фас тесты коронавирус ПЦР
Комментировать