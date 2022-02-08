Марокко назвало план автономии единственным решением спора вокруг Западной Сахары

Рабат, 8 февраля. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита подтвердил позицию правительства в отношении конфликта по Западной Сахаре. По его словам, план автономии является единственным решением территориального спора.

В интервью французским изданиям France24 и RFI глава МИД подчеркнул постоянную готовность королевства внести свой вклад в политический процесс под руководством ООН по поиску компромиссного урегулирования сложившейся ситуации в Сахаре.

«Для Марокко существует желание найти решение в рамках инициативы автономии», — сказал министр, выступая на 35-м саммите Африканского союза.

Насер Бурита подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны конфликта в Сахаре: Алжир, Марокко, Мавритания и Фронт ПОЛИСАРИО — продемонстрировали подлинную приверженность политическому процессу, осуществляемому под эгидой Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Ожидаемый круглый стол под руководством ООН по Западной Сахаре должен включать Алжир, который остается реальной стороной регионального спора, несмотря на опровержения республики», — сказал он.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в истоках борьбы за спорные территории, в частности, кто претендует на эти земли и почему международное сообщество до сих пор не урегулировало сложившуюся ситуацию.