Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 19:05
19:04
Политика
«Мнение США ничтожно»: Виктор Литовкин о позиции американцев по «курильскому вопросу»
19:03
Происшествия
Момент массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве попал на камеры видеонаблюдения
19:02
Общество
Эксперт по гражданской обороне усомнился в эффективности закона о самозащите
19:01
Экономика
Депутат Авксентьева выступила за индексацию пособий работающим пенсионерам
19:00
Общество
Главные новости дня: 8 февраля
18:59
Армия
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
18:57
Общество
Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России
18:53
Общество
Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры
18:53
Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
18:51
Политика
Экономист Хазин заявил, что США «понервничают» из-за совместного заявления России и Китая
Все новости

МОК объяснил, почему решил перенести церемонию награждения российских фигуристов

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:55
Спорт
МОК объяснил, почему решил перенести церемонию награждения российских фигуристов
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

, 8 февраля. Церемония награждения фигуристов должна была состояться 8 февраля в 16:05 по московскому времени. Однако она была отменена за два часа до начала.

Международный Олимпийский Комитет принял решение о переносе награждения из-за срочной причины юридического характера. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU", — говорится в сообщении.

Сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию в Пекине 7 февраля. Олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Камила Валиева.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / МОК объяснил, почему решил перенести церемонию награждения российских фигуристов
мок олимпиада церемония отмена награждение фигуристы
Комментировать