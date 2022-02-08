МОК объяснил, почему решил перенести церемонию награждения российских фигуристов

, 8 февраля. Церемония награждения фигуристов должна была состояться 8 февраля в 16:05 по московскому времени. Однако она была отменена за два часа до начала.

Международный Олимпийский Комитет принял решение о переносе награждения из-за срочной причины юридического характера. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU", — говорится в сообщении.

Сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию в Пекине 7 февраля. Олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Камила Валиева.