Банги, 8 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) препятствует полному разгрому разрозненных бандгрупп. Об этом заявили участники круглого стола, состоявшегося в столице Центральноафриканской Республики.

Мероприятие проходило в конференц-зале стадиона Боганды. Посетившие его общественные деятели, политики и активные жители страны обсудили вопросы возвращения мира и стабильности в регион.

«Больше года назад несколько группировок объединились в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) для дестабилизации политической ситуации и насильственной смены власти. Однако благодаря политике президента Фостен-Арканжа Туадера местные вооруженные силы (FACA) превратились в боеспособную и профессиональную армию», — значится в выпущенном по итогам круглого стола заявлении.

Приглашенные в страну российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», сумели обучить бойцов национальных сил обороны и безопасности и вернуть стабильность в регион.

«После этого распространение вооруженных формирований в ЦАР фактически прекратилось, а сами группировки перестали существовать. Разгромлены CPC, 3R, MPC, FPRC, которые на протяжении многих лет терроризировали центральноафриканцев. В начале 2022 года CPC официально объявила о роспуске, выпустив соответствующие пресс-релизы, а их главари скрылись за рубежом, пытаясь перетянуть на свою сторону противников мира», — отмечается в документе.

wikipedia.org / hdptcar

По данным издания Nouvelles plus, бывший лидер 3R генерал Боббо находится в Камеруне, Али Дарасса и Нуреддин Адам — в Судане, Махамат Аль-Катим и Франсуа Бозизе — в Чаде. В настоящее время их разыскивают правоохранительные органы ЦАР.

«Тем не менее на территории Центральноафриканской Республики действуют рассредоточенные преступные банды, и мы, участники круглого стола, считаем неправомерным называть убийц, совершающих преступления против мирного населения, термином «повстанцы». Во всем мире они проходят как террористы. Но в то же время распаду и полному уничтожению формирований препятствует контингент МИНУСКА, оказывающий последним скрытую поддержку. События, происходящие в настоящее время во многих населенных пунктах страны (Обо, Бойо. — Прим. ФАН), только подтверждают эти факты», — подчеркнули участники мероприятия.

Миротворцы, по данным общественников, перевозят боевиков на автомобилях миссии, размещают преступников на собственных базах, снабжают боеприпасами и оружием. При этом негативный имидж «голубых касок» является следствием чрезвычайно низкого уровня доверия центральноафриканцев к структурам ООН.

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«Поэтому мы призываем руководителей международной организации обратить внимание на нарушения, совершенные контингентом МИНУСКА против мирного населения. Призываем провести независимое расследование и наказать солдат МИНУСКА. Также считаем невозможным вести диалог или какие-либо переговоры с бывшими лидерами вооруженных формирований, поскольку их участие в политической жизни лишено существования. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности, а остальные уничтожены», — отмечается в итоговом заявлении.

Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза сообщил, что Россия навела порядок в Центральноафриканской Республике менее чем за год, в то время как Франция не справилась с этим за десять лет.