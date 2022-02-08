МО РФ показало уникальные кадры прохода десантных кораблей ВМФ через черноморские проливы

Москва, 8 февраля. Отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) российского флота направляется из Средиземного в Черное море для проведения учений.

Часть российских БДК — «Королев», «Минск» и «Калининград», в настоящий момент находятся в проливе Дарданеллы, заявили в Минобороны РФ. Эффектные кадры их прохода через черноморские проливы опубликовал телеканал «Звезда».

«В свою очередь корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" начнут прохождение черноморских проливов в среду, 9 февраля», — сообщается в репортаже «Звезды».

Ранее сообщалось, что отряд российских БДК посетил пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе и заставил аналитиков НАТО по-новому взглянуть на этот форпост ВМФ РФ.