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Капитан сборной Украины по мини-футболу извинился за незабитый пенальти в ворота России

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:44
Спорт
Капитан сборной Украины по мини-футболу извинился за незабитый пенальти в ворота России
Prt Scr youtube.com  /  XSPORT

Киев, 8 февраля. Украинский футзалист Петр Шотурма заявил, что в полуфинальном матче чемпионата Европы против России удача была не на его стороне. Спортсмен извинился перед болельщиками за упущенную возможность забить гол в ворота соперника.

По словам капитана сборной Украины, он чувствовал, сколько болельщиков в этот момент следили за ним с трибун. Однако вратарь россиян Дмитрий Путилов оказался проворней и отбил летевший в его ворота мяч.

«Эта возможность на всю жизнь уже — я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками — мне теперь с этим жить», — поделился Шотурма с изданием Tribuna.com.

После поражения от России со счетом 3:2 на футзалиста вылилось много негатива. Однако такие моменты делают спортсмена сильнее, добавил Шотурма.

Ранее россияне проиграли в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу против Португалии. Они уступили со счетом 4:2.

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украина россия мини-футбол
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