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Политолог Кедми дал США несколько месяцев для четкого ответа России по безопасности

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:37
Политика
Политолог Кедми дал США несколько месяцев для четкого ответа России по безопасности
pixabay.com

Москва, 8 февраля. Израильский политолог Яков Кедми рассказал, сколько времени есть у США, чтобы дать адекватный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

Он напомнил: недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог с Вашингтоном по вопросам безопасности не закончен. США так и не дали четкого ответа и обошли основные пункты договора, сосредоточившись на второстепенных тезисах.

По словам Кедми, у американцев есть несколько месяцев, чтобы озвучить четкую позицию, иначе им придется «несладко».

«События, которые произойдут до лета, должны определить новый мировой порядок и новое соотношение сил между США и Россией. Если Россия добивается успеха, то это означает поражение США, их союзников и ослабление влияния Америки как в Европе, так и во всем мире. Даже частичное поражение США означает ускорение скатывания Америки с ее позиции мирового жандарма и страны, которая определяет правила», — пояснил Кедми в эфире «Соловьев LIVE».

Политолог Кедми дал США несколько месяцев для четкого ответа России по безопасности
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Политолог уверен, что Вашингтон опасается диалога с Россией. Белый дом тянет с ответом, чтобы понять, насколько серьезно Москва относится к вопросу безопасности.

Ранее Кедми прокомментировал итоги переговоров РФ и НАТО, которые прошли в январе. Он констатировал, что Запад зашел в тупик, пишет НСН.

Эксперт также высказался о заявлении Вашингтона о поддержке позиции Японии в вопросе принадлежности Курил. Он уличил США в незнании истории.

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