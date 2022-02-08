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Зрителей заинтриговали новыми героями в шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Зрителей заинтриговали новыми героями в шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 8 февраля. Телеканал НТВ анонсировал в официальном Instagram-аккауанте шоу «Маска» костюмы третьего сезона, первый выпуск развлекательной передачи покажут 13 февраля.

На сцену шоу выйдут Дракон, Пончик, Павлин, Козерог, Пчела, Леопард, Джокер, Пес, Лошадь, Осьминог, Мухомор, Сфинкс, Малыш и Монстрик. С каждым сезоном создатели удивляют и интригуют зрителей новыми героями. Главный секрет проекта — кто прячется за этими масками.

«Какую маску вы ждете больше всего?» — поинтересовался ведущий шоу Вячеслав Макаров.

Зрителей заинтриговали новыми героями в шоу «Маска»
Pr Scr instagram.com / @PBS NewsHour

Зрители с большим энтузиазмом восприняли новость о подготовке к новому сезону программы. В комментариях под постом они поделились своими ожиданиями от проекта.

«Надеюсь, рекламы будет мало, а не как в прошлом сезоне, и Анита Цой будет»;

«Мне и самому очень хочется поучаствовать, персонажа выбрал»;

«Мухомор нравится, люблю отрицательных персонажей»;

«Интересно, в каких из масок будет Кормухина и Анкудинова», — отреагировали пользователи.

Первый сезон «Маски» вышел на НТВ в марте 2020 года, его победителем был музыкант Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва. Во втором сезоне выиграл певец Jony, он скрывался за маской Крокодила.

Ранее продюсер Юлия Сумачева раскрыла подробности подготовки к новому сезону «Маски». По ее словам, дизайнеры готовят костюмы несколько месяцев, над ними трудятся не менее ста человек.

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нтв шоу маска
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