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«Газпром» подверг критике односторонний подход Молдавии к аудиту долга

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:30
Экономика
«Газпром» подверг критике односторонний подход Молдавии к аудиту долга
facebook.com  /  SA”Moldovagaz”

Санкт-Петербург, 8 февраля. Молдавия решила практиковать односторонний подход в вопросах проведения аудита долга компании «Молдовагаз». Это не соответствует договоренностям, заявили в «Газпроме».

Власти Молдавии пытаются в одностороннем порядке осуществить аудит задолженности газового оператора «Молдовагаз», однако это противоречит тому соглашению, к которому пришло правительство с представителями российского газового холдинга.

Итоги аудита компании в результате могут быть не согласованы наблюдательным советом «Молдовагаз», так как процедура непрозрачна.

Отмечается, что предложения «Газпрома» в рамках привлечения организации-аудитора «Молдовагаза» не учитывались молдавской стороной.

«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО "Молдовагаз" за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз", — указывается в сообщении концерна.

Помимо прочего, молдавские власти не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» ранее 2 февраля. Тогда согласовывался подход к проведению аудита.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан отмечал накануне, что Молдавия может опоздать с аудитом долга к обозначенному сроку до 1 мая.

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Газпром долг аудит природный газ Молдовагаз Молдавия и Россия
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