Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев получил от Лондона оружие для «борьбы с ВМФ РФ»

Киев, 8 февраля. Великобритания направила Киеву партию ракетного оружия для противодействия российскому флоту. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Благодаря новому вооружению британского производства будет существенно повышена боеспособность Военно-морских сил Украины, заявил дипломат Вадим Пристайко в эфире радиостанции «Новое время».

«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — отметил посол Украины в Великобритании.

Ранее сообщалось о масштабах оружейных поставок Киеву со стороны западных государств. О прибытии на Украину дополнительных сил спецназа ВС Великобритании сообщал телеканал «360».