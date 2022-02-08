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Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев получил от Лондона оружие для «борьбы с ВМФ РФ»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:27
Армия
Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев получил от Лондона оружие для «борьбы с ВМФ РФ»
wikipedia.org  /  U.S. Army / Общественное достояние

Киев, 8 февраля. Великобритания направила Киеву партию ракетного оружия для противодействия российскому флоту. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Благодаря новому вооружению британского производства будет существенно повышена боеспособность Военно-морских сил Украины, заявил дипломат Вадим Пристайко в эфире радиостанции «Новое время».

«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — отметил посол Украины в Великобритании.

Ранее сообщалось о масштабах оружейных поставок Киеву со стороны западных государств. О прибытии на Украину дополнительных сил спецназа ВС Великобритании сообщал телеканал «360».

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