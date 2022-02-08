Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 17:36
17:34
Политика
«Радоваться рано»: политолог Неменский о последних заявлениях Лукашенко
17:31
Шоу-бизнес
Зрителей заинтриговали новыми героями в шоу «Маска»
17:30
Экономика
«Газпром» подверг критике односторонний подход Молдавии к аудиту долга
17:28
Происшествия
Искореженные после массового ДТП на Рублевке автомобили попали на видео
17:27
Армия
Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев получил от Лондона оружие для «борьбы с ВМФ РФ»
17:26
Политика
Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко
17:26
Общество
Российский мультфильм «БоксБалет» вошел в окончательный список претендентов на «Оскар»
17:24
Происшествия
Миллиардера Шепеля проверят на опьянение после ДТП с девятью авто на Рублевском шоссе
17:23
Олимпийские игры 2022
Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
17:22
Политика
Читатели Le Figaro возмутились поведением Макрона на переговорах с Путиным
Все новости

Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко

Политика
Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Предложение президента России Владимира Путина о предоставлении убежища для бывшего лидера Украины Петра Порошенко может оказаться предостережением для действующего украинского главы Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Политолог считает, что с одной стороны предложение Путина по переезду Порошенко в Россию доказывает, что бывший глава Украины является политиком прошлого, несмотря на мнение украинского экс-лидера об обратном. С другой стороны подобный жест является камнем в сторону Европы, так как там Порошенко не предлагают политубежища.

По мнению Калачева, заявление Путина в большей степени влияет на Зеленского и сигнализирует, что в дальнейшем действующий президент Украины может повторить судьбу предшественника.

«Путин же прекрасно понимает, что Порошенко за [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем не последует, поэтому это воспринимается как подкол и намек Зеленскому: посмотрите на судьбу Порошенко, не окажитесь потом на этом месте сами», — рассказывает эксперт «Ленте.ру».

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что российский лидер Путин официально подтвердил предложение предоставить экс-главе Украины Порошенко политическое убежище. Бывший глава Украины порекомендовал президенту РФ направить силы на защиту собственного государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко
путин порошенко зеленский калачев убежище
Комментировать