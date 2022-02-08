Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко

Москва, 8 февраля. Предложение президента России Владимира Путина о предоставлении убежища для бывшего лидера Украины Петра Порошенко может оказаться предостережением для действующего украинского главы Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Политолог считает, что с одной стороны предложение Путина по переезду Порошенко в Россию доказывает, что бывший глава Украины является политиком прошлого, несмотря на мнение украинского экс-лидера об обратном. С другой стороны подобный жест является камнем в сторону Европы, так как там Порошенко не предлагают политубежища.

По мнению Калачева, заявление Путина в большей степени влияет на Зеленского и сигнализирует, что в дальнейшем действующий президент Украины может повторить судьбу предшественника.

«Путин же прекрасно понимает, что Порошенко за [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем не последует, поэтому это воспринимается как подкол и намек Зеленскому: посмотрите на судьбу Порошенко, не окажитесь потом на этом месте сами», — рассказывает эксперт «Ленте.ру».

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что российский лидер Путин официально подтвердил предложение предоставить экс-главе Украины Порошенко политическое убежище. Бывший глава Украины порекомендовал президенту РФ направить силы на защиту собственного государства.