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Косметолог Садыкова рассказала, как петербургский маникюр стал мировым брендом

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 18:06
Общество
Косметолог Садыкова рассказала, как петербургский маникюр стал мировым брендом
pixabay.com  / 

Гендиректор клуба красоты «Лаки Лайк», сооснователь Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Ляля Садыкова рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», в чем преимущества петербургской индустрии красоты, и объяснила, почему не считает самозанятых в этой сфере услуг проблемой для рынка.

По словам эксперта, индустрия красоты Санкт-Петербурга сделала большой прорыв с начала тысячелетия и стала узнаваемым международным брендом.

«Например, таким брендом стал наш маникюр. Он масштабируется на весь мир. И до пандемии туристы приезжали именно к нам за russian-маникюр. И это было удивительно и гордо», — рассказала Ляля Садыкова.

Главными преимуществами петербургской индустрии красоты директор beauty-клуба считает безупречное качество оказываемых услуг и сервиса.

«Такого сервиса, как в наших салонах красоты, я не постесняюсь сказать, вы нигде больше в мире не встретите», — заявила участница пресс-конференции.

Косметолог рассказала, как петербургский маникюр стал мировым брендом
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Касаясь проблем отрасли, эксперт отметила продолжающуюся зависимость российского рынка от зарубежных косметических препаратов, особенно в премиальном сегменте.

«На сегодняшний день в сегментах A и B нет нашей продукции. Производители объясняют это тем, что ингредиенты в любом случае доставляются из-за границы. Но сегменты C и D у нас очень хорошо закрыты, даже нашим петербургским производителем — компанией «Эстель». Это крупнейший российский игрок. И более того — он международный. Я была очень горда, когда в Америке в салоне красоты увидела наш «Эстель», — отметила Ляля Садыкова.

В то же время предприниматель не считает для рынка проблемой обилие специалистов, оказывающих косметические услуги на дому. Даже если в теневом бизнесе занято более 50% специалистов.

«Теневой бизнес был всегда, самозанятые его просто немножко вывели в свет и оголили эту проблему. Мастера работали на дому и 10, и 15 лет назад. Сейчас это несколько облагородили, назвав прием на дому «бьюти лаунджем». И я считаю, в этом нет ничего плохого, потому что те же самые «домушники» способствуют развитию нашей отрасли, развивают конкуренцию. Они профессионально растут и становятся предпринимателями: сегодня он трудится на дому — через время он регистрируется самозанятым. Потом ему хочется кем-то управлять, и он понимает, что ему нужен помощник. И через некоторое время он открывает салон», — пояснила Ляля Садыкова.

Пандемия коронавируса, по ее словам, привнесла определенные сложности в работу предприятий индустрии красоты, но в то же время открыла новые возможности тем, кто постоянно ищет новые направления развития бизнеса. 

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петербург маникюр индустрия красоты
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