Российский мультфильм «БоксБалет» вошел в окончательный список претендентов на «Оскар»

Москва, 8 февраля. Анимационную короткометражку российского режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» номинировали на «Оскар». Работа вошла в окончательный список претендентов на главную кинонаграду.

«БоксБалет» может получить премию в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Победителей «Оскара» должны объявить 27 марта.

Короткометражка Дьякова, длящаяся около 15 минут, рассказывает о любви боксера Евгения и балерины Ольги. Отношения героев разворачиваются на фоне исторических событий. Кроме того, персонажи пытаются решить вопросы, отсылающие зрителя к философской проблеме «быть и казаться».

Ранее Американская киноакадемия объявила окончательный список номинантов на «Оскар». На награду в номинации «Лучший фильм» претендуют, в том числе, «Дюна» и «Аллея кошмаров».