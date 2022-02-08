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Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:25
Олимпийские игры 2022
Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Daniel Naupold

Пекин, 8 февраля. Российская саночница Татьяна Иванова принесла еще одну награду Олимпиады в Пекине в копилку национальной команды. Она завоевала бронзу в соревнованиях саночниц-одиночниц.

Награда Ивановой стала первой в истории отечественного женского санного спорта с 1980 года. Первое место заняла немка Натали Гайзенбергер, получившая третье золото Олимпиады подряд. Серебро досталось ее соотечественнице Анне Беррайтер.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. После бронзы Ивановой в копилке российской сборной уже десять медалей. Всего в рамках зимних Игр в Китае распределят 109 комплектов наград.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
иванова олимпиада саночница
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