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Политика
Читатели Le Figaro возмутились поведением Макрона на переговорах с Путиным
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Читатели Le Figaro возмутились поведением Макрона на переговорах с Путиным

Политика
Читатели Le Figaro возмутились поведением Макрона на переговорах с Путиным
Global Look Press  /  © Panoramic / Keystone Press Agency

Париж, 8 февраля. Пользователи французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на поведение главы Франции Эммануэля Макрона во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Москве. Они назвали своего лидера смешным, а его политику губительной.

Читатели французского издания Le Figaro высказали свое возмущение по поводу поведения лидера страны на переговорах с российским лидером. По словам пользователей, Эммануэль Макрон выглядел стажером, который пришел к начальнику. Некоторые назвали поведение лидера Франции маскарадом, а кто-то даже счел его правление бестолковым.

«Что меня раздражает, так это то, что Макрон и другие ему подобные следуют за Байденом, который делает войну в Европе все более возможной», — прокомментировал Nenjetplus.

«Пресс-конференция была нелепой. Макрон смешон. Его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны», — добавил еще один комментатор.

«Стажер пришел на встречу с боссом», — посмеялся над Макроном пользователь под ником BlueNormand.

Лидеры России и Франции встретились в понедельник в столице РФ для переговоров, которые длились более пяти часов. Главы государств обсудили гарантии безопасности, которые предложила Россия странам НАТО и США в частности. Кроме того, они затронули вопрос недопустимости расширения Альянса на восток и вступления в него Украины. По словам Путина, Киев взял курс на демонтаж Минских соглашений. Российский лидер также подчеркнул, что альтернативы этому документу нет.

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