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Российские банки зафиксировали падение спроса ипотечного кредитования

Экономика
Российские банки зафиксировали падение спроса ипотечного кредитования
ПолитРоссия

Москва, 8 февраля. Банки в России выдали населению 0,9 трлн рублей потребительских займов в январе текущего года. Такие показатели стали рекордными, но несмотря на это, в сегменте ипотечного и автокредитования рост выдаваемых заемных средств заметно замедлился, пишет «Коммерсантъ».

Объем выданных кредитов в январе текущего года оказался рекордным и на 22,7% превысил показатель аналогичного периода 2021 года. При этом снизилось количество выданных обеспеченных кредитов. В прошлом месяце выдано 95,4 тысячи ипотек, в январе 2021 года — 96 тысяч, автокредитов — 59,8 тысячи против 62,8 тысячи годом ранее. Такое явление связано с продолжающимся увеличением цен на недвижимость и автомобили.

Центробанк ожидает замедление на рынке потребительского кредитования в 2022 году. В июле планируется введение лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов выше 80% и сроком больше пяти лет.

По словам риелтора Александра Москатова, снижение интереса россиян к ипотеке приведет к замедлению роста цен на жилье в России. Он считает, что ипотечная ставка — один из главных факторов, определяющих покупательский спрос.

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