Жильцов квартир в доме Довлатова в Петербурге снова затопило

Дом № 23 на улице Рубинштейна в Петербурге уже не в первый раз оказывается в центре скандала и под прицелом объективов журналистов. Жильцы неоднократно жаловались на проблемы с управляющей компанией и некачественно оказанные коммунальные услуги.

Совсем недавно в доме был проведен капитальный ремонт, однако на днях крыша вновь протекла.

«Течет во всем доме. У Земфиры из 70-й квартиры обрушилась часть потолка, у меня тоже довольно сильные протечки, но я привык, у меня часто течет. У некоторых жильцов уже дошло до третьего этажа, всю ночь подставляют ведра, рушится потолок, отходят обои», — рассказал один из жильцов, известный режиссер Алексей Герман-младший.

Корреспонденту ФАН удалось услышать «крик души» и другой жительницы многострадального дома, Земфиры. По словам женщины, она уже устала делать ремонт в квартире, жаловаться и писать письма в разные инстанции, потому что не получает обратной связи.

«Приходили из Фонда капитального ремонта, а также подрядчик и управляющая компания, в результате заключили, что ответственность лежит на Фонде капитального ремонта, но он не особенно жаждет с нами общаться», — поделилась Земфира.

По словам жителей, протечки в доме — результат некачественного ремонта кровли, который провели в прошлом году. Однако, как считает один из жильцов дома, фирма, выполнившая работы, своей вины не признает, и ответственность брать не хочет.

«Вот человек, который занимается промышленным альпинизмом, сегодня делал проверку. Сказал, что места, где загибаются листы, не промазаны гидроизоляционным материалом, железо к железу, и при большом количестве снега вода всегда дырочку эту находит», — объяснил мужчина.

В сентябре качество ремонта крыши оценивала специальная комиссия, она дала удовлетворительную оценку проведенным работам. Однако кровля продержалась всего несколько месяцев.