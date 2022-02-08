Путин спрогнозировал срок использования углеводородов

Москва, 8 февраля. Отказываться от углеводородов на сегодняшний день рано. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Такие ресурсы будут активно использоваться еще долгое время, отметил глава государства. По его прогнозу, спрос на нефть и газ может просуществовать еще около 50 лет.

«Отказываться от углеводородов пока рановато, но нужно понимать, куда движется человечество», — отметил Путин.

Российский лидер ранее поручил правительству изучить внедрение альтернативных источников энергии вместо природного газа в некоторых регионах страны. Предложения на эту тему Кабинет министров должен представить до 1 сентября 2022 года.