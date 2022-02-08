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Дело за неуплату налогов завели на директора компании, строившей «Белгород-Арену»
Общество
Дело за неуплату налогов завели на директора компании, строившей «Белгород-Арену»
Невские Новости  / 

Белгород, 8 февраля. СК России по Белгородской области расследует дело об уклонении от уплаты налогов со стороны главы компании «Оборонстройрегион».

Как пояснили в региональном СК РФ, компания «Оборонстройрегион» участвовала в строительстве многофункционального спорткомплекса «Белгород-Арена» по договору подряда с компанией «Белмонтажстрой». При этом выяснилось, что «Оборонстройрегион» не заплатил в госказну почти 17 миллионов рублей налогов, сообщает Бел.RU.

В связи с этим директор компании стал обвиняемым по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, за что ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение(ПСО) «Казань» за уклонение от уплаты налогов. Компания участвует в строительстве космодрома «Восточный». Сумма нанесенного госбюджету ущерба оценивается в 2,66 миллиарда рублей.

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