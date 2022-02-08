Нам есть чем удивить мир: режиссер «БоксБалета» Дьяков о номинации на «Оскар» и признании на Западе

Короткометражная работа «БоксБалет» номинирована на премию «Оскар-2022». В беседе с ФАН сценарист и российский режиссер Антон Дьяков рассказал, чем вдохновлялся при создании мультипликационного проекта и объяснил, почему проект обрел такой широкий отклик на Западе. Напомним, мультик будет бороться в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

— Почему именно выбор пал на бокс и балет? Чем вдохновлялись во время создания мультфильма?

— Естественно боксом. Я тогда смотрел разные соревнования. На самом деле в основу мультфильма легли какие-то стереотипы детские, которые остались в моих воспоминаниях. Я преподавал когда-то в детской студии и школе. Там очень часто наблюдал за формированием детских архетипов: девочки мечтали стать изящными балеринами, а мальчики — сильными и выносливыми боксерами. Ну и я так подумал, почему бы это не соединить все в одном мультфильме. Так из «дурной мысли» появился сценарий.

— Как давно пришла в голову идея? Сколько понадобилось времени ее реализовать и как долго шла работа?

— Изначально была идея написана повесть. Потом она приобрела форму сценария, много лет ему не везло и он никуда не шел. Как-то не получалось, заявку все время откладывали, отбрасывали, а потом я подал его на конкурс от студии «Мельница». Условия были такими, что победитель мог реализовать свою идею и выпустить мультфильм. Тогда мой фильм одержал победу на уровне сценария. Я начал работать над ним усиленно вместе с многими людьми, подстроился под конвейер работы над текущими фильмами. Познакомился с множеством прекрасных людей, в числе которых девчонки-аниматоры, которые помогали мне. Для меня было немаловажным, чтобы в работе была женская энергия, растворена и акцентирована.

Кадр из мультфильма «БоксБалет» /

— Те, кто уже успели посмотреть вашу работу считают, что боксер как две капли воды похож на экс-чемпиона мира, а теперь депутата Госдумы РФ, Николая Валуева, а балерина — на приму Большого театра Ольгу Смирнову. Правда или нет, что вы взяли их узнаваемые черты за основу образов героев?

— Я слышал про эту аналогию, которая людям приходит на ум. На самом деле с балериной Ольгой пришлось помучаться, пока создавал образ. Но образов из реальности для воплощения персонажа я не искал. Просто была какая-то картинка в памяти. Например, так было с боксером. Образ Николая Валуева, возможно, где-то был в подсознании: похожий череп, надбровные дуги. Собирательный образ спортсменов-боксеров получился, потому что они яркие и харизматичные.

— Какой ваш любимый герой мультфильма? С кем ассоциируете себя?

— Мне очень нравится из отрицательных персонажей хореограф. Не то что бы я с ним ассоциировал себя, просто мне он нравится. Над ним непросто было работать: мне нужно было, чтобы он появился в парочке эпизодов. Поэтому выразить все его особенности характера требовалось максимально точно. Сконструировал из образов, которые сознательно или бессознательно были в мыслях. И мне нравится результат, который получился. Главное, что мне все писали, что он кого-то напоминает, но кого достоверно — версии разнятся. Мне нравится, что люди сами все домысливают. Сам эффект — он хороший, потому что это вымышленный анимационный мультфильм сталкивается с реальностью. Нарисованная и искусственно сделанная работа перекликается с людским представлением.

— Что необычного в работе найдет для себя иностранный зритель? Почему не рассчитывали на успех за рубежом?

— Мне кажется, что умение угадывать героев и чувствовать образы под силу только нашему зрителю. Наверное, поэтому я думал, что картина будет интересна только в России. К счастью, я ошибся. Очень успешная у мультфильма судьба. Надеюсь, так и будет дальше. Могу догадываться, что в работе привлекает универсальная ситуация, морально-этические дилеммы, которые стоят перед героями. Наверное, они все-таки имеют универсальную природу. Сюжет многим оказался близок. Мне пишут иностранцы из Европы и США. В основном женщины активны в обсуждениях, хотя все стараются отзываться добрыми словами. Но вот, когда шквал эмоциональных отзывов от наших и европейских женщин пошел, я понял, что попал в точку. Неожиданно, что переживания Ольги в душе у многих отозвались. Я сам гадаю, в общем.

Кадр из мультфильма «БоксБалет» /

— Почему как вы считаете вашим коллегам по киностудии не удавалось ранее заполучить признания на Западе?

— Что касается авторского сегмента мультипликации, у нас довольно много достойных представителей. У нас сложились свои традиции за десятилетия наработок. Есть чем гордиться. Может быть в области коммерческой анимации мы немного все время пытаемся быть похожими американские и западные образцы. В этом оголтелом стремлении быть похожим на кого-то мы и проигрываем. Это лишь моя догадка. Все-таки у нас есть много чего своего. У России есть аутентичный взгляд на какие-то уникальные вещи. Мы все хотим как в Америке. А мне кажется, им своих образцов хватает блестящих. Поэтому, наверное, нам надо перестать хотеть быть значимыми. Нам есть чем удивить мир и что можно показать. Например, языком, художниками, которые не работают в заданном «диснеевском» каноне, сложившимся 100 лет тому назад. Дай бог терпения и здоровья тем, кто работает в этой области, но мир же разнообразен. Главный принцип эволюции и успеха — это разнообразие. Думаю, мы можем этим взять мир.

— Тем, кому понравился «Боксбалет», что посоветуете такое же красивое по настроению и содержанию? Есть ли у вас работы, которыми вы гордитесь, но они еще не обрели широкую популярность?

— У меня много всяких интересных работ было, которые номинировались на всякие премии и конкурсы. Например, «Питон и сторож». Сейчас на озвучивание отдал небольшой анимационный фильм «Горю». Совсем свежак, в марте представлю его на суздальском фестивале. Всем рекомендую обратить внимание на наши русские фестивали анимации.

— С кем хотели бы поработать?

— Вы знаете, у меня сейчас в работе два сценария и один короткометражный фильм. Я, конечно, мечтаю поработать с некоторыми нашими актерами и композиторами, но я не буду вам выдавать все мои притязания и чувства. Я счастлив, что сейчас, находясь в поисках музыки, нашел величающую и гениальную композиторшу. Для меня важно, когда человек узнает обо мне через знакомых и хочет со мной работать.