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Зеленский назвал «движением в каменный век» прекращение поставок Украине электроэнергии

Экономика
Зеленский назвал «движением в каменный век» прекращение поставок Украине электроэнергии
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 8 февраля. Остановка поставок Украине электроэнергии из Белоруссии приведет к тому, что пострадает население обоих государств. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Это будет являться «движением в каменный век», подчеркнул в своем высказывании президент.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет отключена от общей энергосети Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ранее заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в текущем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме в ходе прохождения зимних максимумов нагрузки.

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