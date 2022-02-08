Зеленский назвал «движением в каменный век» прекращение поставок Украине электроэнергии

Киев, 8 февраля. Остановка поставок Украине электроэнергии из Белоруссии приведет к тому, что пострадает население обоих государств. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Это будет являться «движением в каменный век», подчеркнул в своем высказывании президент.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет отключена от общей энергосети Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ранее заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в текущем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме в ходе прохождения зимних максимумов нагрузки.