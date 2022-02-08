Добровинский высказался о решении Мамаевой отсудить у бывшего мужа более 269 млн рублей

Москва, 8 февраля. Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение модели Аланы Мамаевой отсудить крупную сумму у своего экс-супруга — футболиста Павла Мамаева. Юрист отметил, что черту в этом вопросе должен подвести суд.

По словам Добровинского, в паре статус супругов не имеет значения — учитываются только положения, прописанные в законе. Как отметил адвокат, в Гражданском кодексе не указано, что женщина, являющаяся супругой, не имеет права ни на что, кроме воспоминаний.

«Нет такого. В паре оба равны! Когда они делят имущество, то должны делить его пополам. В противном случае весь институт семьи рухнул бы», — пояснил юрист.

Добровинский обратил внимание, что женщина создает дом таким же трудом, как и мужчина. Именно поэтому супругу не нужно принижать и говорить, что она якобы не имеет на что-то право, полагает адвокат.

Что касается конкретной ситуации с Аланой Мамаевой, то юрист не знаком с материалами дела, пишет «Вечерняя Москва». По этой причине Добровинский не может точно сказать, какое имущество входит в супружескую массу, которую следует разделить.

«На этот вопрос не ответит ни один здравомыслящий человек. Все решает суд», — подытожил адвокат.

Напомним, Алана Мамаева подала иск с намерением отсудить у экс-супруга более 269 миллионов рублей. Адвокат модели Вадим Лялин пояснил, что это доля от совместно нажитого имущества, которое футболист пытался скрыть от раздела.