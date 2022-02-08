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В британском посольстве анонсировали переговоры Лаврова и дипломата Трасс 10 февраля

Политика
В британском посольстве анонсировали переговоры Лаврова и дипломата Трасс 10 февраля
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Лиз Трасс 10 февраля. Переговоры пройдут в Москве.

Саммит анонсировали в британском посольстве в России. Темы переговоров пока не уточняются.

«В посольстве Великобритании в Москве подтвердили планы министра иностранных дел Лиз Трасс провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 февраля», — приводится на РИА Новости сообщение дипмиссии.

О визите Трасс журналисты The Times писали еще 7 февраля. Руководитель ведомства в беседе с Лавровым планирует затронуть тему Украины, процитировали коллег журналисты НСН.

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россия лавров британия трасс
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