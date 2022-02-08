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Военные повара и пекари организовали свыше 100 пунктов питания на полигонах в Белоруссии

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:12
Армия
Военные повара и пекари организовали свыше 100 пунктов питания на полигонах в Белоруссии
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Москва, 8 февраля. Военнослужащие материально-технического обеспечения организовали более 100 полевых пунктов питания на полигонах в Белоруссии для участников маневров «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, военные повара и пекари ежедневно готовят горячее питание для личного состава. Для этой цели на полигонах размещены мобильные кухни-столовые на основе грузовых машин.

«Военные повара и пекари развернули более 100 полевых пунктов питания, современные полевые кухни, хлебозаводы и хлебопекарные печи на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, и выпекают хлеб, а также готовят различные блюда, обеспечивающие сбалансированное питание», — уточняется в сообщении.

Военнослужащие, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, размещены в современных армейских палатках. Кроме того, полевые пункты оснащены душевыми и даже парикмахерскими. Недавно первые занятия белорусских военных и бойцов ВС РФ показали на видео.

Ранее сообщалось, что российские военные не останутся на территории Белоруссии после завершения маневров «Союзная решимость — 2022», передает телеканал «360».

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