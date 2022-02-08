«А смысл с ним говорить?»: на Украине признали слабость Зеленского перед Путиным

Президенту России Владимиру Путину нет никакого смысла разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот ничего не решает даже в своей стране. С таким мнением выступил украинский эксперт по коммуникациям, журналист и блогер Сергей Годный.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить «гордиев узел» ситуации с Украиной, даже с Владимиром Зеленским. В Кремле пока не понимают, какие вопросы могут обсуждать Москва и Киев, если украинская сторона не вносит в диалог никакой конкретики.

«Сначала надо понять — встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат? Этого понимания пока тоже не вызрело», — сказал Песков.

Блогер Сергей Годный заявил, что Украина давно потеряла свой суверенитет, поэтому и не может выполнить Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, визит в украинскую столицу президента Турции Реджепа Эрдогана это только подтвердил.

«Мне интересно, неужели на Банковой не понимают, что своим финтом при участии президента Турции они подтвердили тезис всех представителей высшего пула политики России про то, что Украина не является суверенным государством. Было озвучено еще в прошлом году, что с Украиной не о чем говорить, поскольку она не принимает решение. Мы только это подтвердили», — сказал эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт признал слабость Зеленского перед Путиным. По его словам, российский лидер не будет разговаривать с украинским президентом, поскольку он не принимает самостоятельных решений во благо Украины.

«Выполнение Минских соглашений показало бы всему мировому сообществу, что Украина не хочет и не будет пешкой в игре Запада. Нужно было начинать диалог про прямые переговоры. Напомню, что и сигналы были разные по поводу прямых переговоров — возможность встречи парламентских делегаций Украины и России. Мы же говорим о какой-то демократии. Можно было бы хотя бы какой-то мост навести. Но нет. А смысл Путину говорить с человеком, который не принимает решений? Это понятно, наверное, уже абсолютно каждому, даже тем, кто живет в нереальном мире», — резюмировал Сергей Годный.

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, отвечая на слова Владимира Путина о «нравится, не нравится — терпи, моя красавица».