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Объявлены номинанты премии «Оскар» 2022 года

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:08
Общество
Объявлены номинанты премии «Оскар» 2022 года
oscar.go.com

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская киноакадемия обнародовала список претендующих на премию «Оскар» в 2022 году. Награду в категории «Лучший фильм» имеют шансы получить сразу десять кинокартин.

На главную кинонаграду в основной номинации претендуют «Белфаст», «КОДА: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий могут получить «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Лакричная пицца» или «Худший человек на свете».

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фей», Оливия Колман за фильм «Потерянная дочь», Пенелопа Крус за ленту «Параллельные матери», Николь Кидман за картину «Быть Рикардо» и Кристен Стюарт за «Спенсер». Номинантами в аналогичной мужской категории стали Хавьер Бардем за «Быть Рикардо», Бенедикт Камбербетч, сыгравший в фильме «Власть пса», Эндрю Гарфилд за роль в «Тик-так... БУМ!», Уилл Смит за ленту «Король Ричард» и Дензел Вашингтон за «Трагедию Макбета».

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Оскар премия номинанты
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