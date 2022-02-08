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Треть российских заемщиков не может оформить кредит в банке

Экономика
Треть российских заемщиков не может оформить кредит в банке
pixabay.com

Москва, 8 февраля. Чуть меньше трети (30%) заемщиков почти не имеют возможности взять кредит в банке из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР), пишут «Известия».

На их долю приходится только 8,1% одобрений заявок на потребкредиты. Соответствующую оценку представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на базе своих данных.

Вероятность получения займа невысока также для 30% заемщиков со средним уровнем рейтинга. Лишь 10% людей имеют ПКР, который повышает вероятность получения кредита в восемь раз по сравнению с теми, кто находится на самом низком уровне. Как правило, наивысший рейтинг получают те граждане, которые имеют не менее одного крупного или несколько средних кредитов, погашенных без просрочек, объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Законодательство РФ предусматривает ряд методов досрочного погашения задолженности. Об этом рассказала замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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