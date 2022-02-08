Геннадий Онищенко резко осудил упреки в адрес российских олимпийцев на тему допинга

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко резко осудил заявления по поводу «сомнительности» права России участвовать в Олимпийских играх в Пекине в связи с допинговыми ограничениями. Тема всплыла после блестящей победы российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне, принесшая России первое золото. После этого норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал статью, в которой подверг критике решение допустить россиян до Олимпиады в Пекине на фоне допинговых претензий WADA к России. Журналист считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия фактически сумели обойти большую часть ограничений, касающихся национальной символики, а Большунов вообще не должен был участвовать в Олимпиаде.

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, упреки в адрес российских спортсменов на тему допинга по меньшей мере неэтичны особенно на фоне того, что допинговые подозрения есть в отношении большинства ведущих команд западных стран. Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции.

«Про допинг — это старая песня, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Как говорится, на воре и шапка горит. Громче всех кричит «держите вора» тот, кто сам ворует — такова народная мудрость. Относительно применения допинга под подозрением давно и скандинавы, и американцы».

По словам Онищенко, распространяемые в интернете шутки про якобы задержанный на китайской таможне «огромный груз допинга, который везла сборная Норвегии под видом лекарств для своих спортсменов-астматиков», имеют под собой почву.

«Такие шутки появляются не без основания: не секрет, что некоторые западные спортсмены получают медицинские справки, что являются чуть ли не инвалидами. Они приезжают на соревнования с «чемоданами» медикаментов, которые могут быть тем же допингом», — отметил доктор медицинских наук.

ФБА «Экономика сегодня» /

То, что российские спортсмены, не обращая внимание на упреки, выступают на этой Олимпиаде под флагом ОКР, совершенно оправдано, считает собеседник ФАН.

«Может быть, у этих спортсменов уже не будет другого шанса выступить на Олимпиаде. А мы все болеем за наших ребят как за представителей России: для нас и для всего мира они символизируют наше государство. Хорошо, что Китай очень деликатно подходит к этой теме. А все остальное волнует только тех, кто, видимо, находится на услужении американцев», — поделился мнением Онищенко.

Он пожелал российским спортсменам удачи и призвал читателей ФАН болеть за россиян.

«Наши эмоции, искреннее желание победы нашим спортсменам — вот главный допинг, который подпитывает дух российских олимпийцев, — отметил Геннадий Онищенко. — А любые попреки в адрес россиян на тему допинга по меньшей мере неэтичны».

Дисквалификация российской сборной из-за допинга заканчивается в конце 2022 года. Пекинская Олимпиада, вероятно, последняя, на которой россияне выступают без национального флага и гимна. В случае победы наших спортсменов во время награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано Петра Чайковского, вместо национального флага поднимают знамя с символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Напомним, что Олимпийские игры 2022 в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.