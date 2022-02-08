Зеленский перешел на русский язык, отвечая на слова Путина о «терпеливой Украине»

Киев, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна очень терпелива. Так он прокомментировал недавнее высказывание российского лидера Владимира Путина.

Глава РФ после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности выполнения Киевом Минских соглашений. Он прокомментировал ситуацию поговоркой: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», добавив, что надо следовать взятым на себя обязательствам.

Владимир Зеленский ответил на это высказывание на пресс-конференции с Макроном, который приехал в Киев 8 февраля. Украинский президент даже перешел на русский язык.

«Тут, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина, действительно, красавица. А по поводу "моя" — это уже перебор», — заявил он.

Макрон поддержал заявление Путина о Минских соглашениях. Он донес свою позицию Зеленскому, назвав этот документ единственным шансом для Украины выйти из кризиса.