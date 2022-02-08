«Радоваться рано»: политолог Неменский о последних заявлениях Лукашенко

Буквально на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз удивил общественность, заявив о своих планах на случай украинской агрессии против Донбасса и довольно нелестно отозвавшись о Владимире Зеленском. По его словам, он разочарован в украинском коллеге.

«Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать: «Нет-нет, войны не будет, войны нет». И так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — заметил Лукашенко в интервью программе «Соловьев Live».

Чтобы закрепить эффект, он еще и добавил буквально сенсационное: в случае украинского нападения на Донбасс Белоруссия выступит против агрессора единым фронтом с Россией.

О том, что послужило причиной таких откровений, ФАН поговорил с ведущим научным сотрудником Российского института стратегического исследования, политологом Олегом Неменским, у которого слова белорусского лидера вызвали некоторое удивление.

«Можно сказать, что заявление действительно неожиданное. Потому как формальных обязанностей отвечать на все это у Белоруссии нет ни перед Россией, ни в контексте общих отношений с Украиной. Скорее всего, тут играет роль тот факт, что Лукашенко многие обвиняли в активной поддержке Украины во время ее военной операции 2014 года. Если же говорить о временах нынешних, то со стороны Минска явно прослеживается раздражение Зеленским и сегодняшней украинской властью. К тому же наблюдается некоторый испуг от того, что эта власть из-за своего непрофессионализма и внешней зависимости может пойти на срыв ситуации в Донбассе, а это будет угрожать довольно тяжелыми последствиями всему региону, Белоруссии в том числе. Можно сказать, что Александр Григорьевич пригрозил своему младшему коллеге именно по этой причине. Ситуация на юго-востоке Украины может привести к большой войне и тогда Белоруссия вряд ли сможет остаться в стороне от этой войны», — заключил эксперт.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

На вопрос же о том, повлияет ли все происходящее на «политику многовекторности», в последние годы проводимую Лукашенко, Олег Неменский ответил скептически:

«Я сомневаюсь, что Белоруссия покончила с «многовекторностью». Белоруссии выгодна такая линия поведения, и она ее прервала не по своей воле, а потому что Запад сам обрубил вектор, проложенный в его сторону. Если же с Запада поступят какие-то предложения о возобновлении политического диалога полного формата, я думаю, Минск на это с радостью пойдет».

До старта активного этапа российско-белорусского учения «Союзная решимость — 2022» остается чуть менее двух дней. Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу уже изъявил желание выкупить всю участвующую в маневрах новейшую российскую военную технику.