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Сергей Устюгов признался, что его «притянули за уши» на Олимпиаду в Пекине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 16:35
Олимпийские игры 2022
Сергей Устюгов признался, что его «притянули за уши» на Олимпиаду в Пекине
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand

Пекин, 8 февраля. Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое неудачное выступление на зимних Играх в Пекине. Спортсмен пояснил, что участие в Олимпиаде дается ему очень непросто.

Как отметил Устюгов в довольно грубой форме, он упустил старт, ради которого тренировался. Лыжник обратил внимание, что в составе сборной только молодые спортсмены. Сам участник Игр в Пекине не готов идти на еще один олимпийский цикл.

«Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули», — признался Устюгов в ходе общения с журналистами.

Как пояснил лыжник, последний месяц дался ему очень тяжело. Тело спортсмена просто не выдерживает необходимых нагрузок.

Напомним, Устюгов занял четвертое место в полуфинале мужской спринтерской гонки и выбыл из борьбы за награду Игр в Пекине. Россию представят в финальной гонке лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сергей Устюгов признался, что его «притянули за уши» на Олимпиаду в Пекине
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