Сергей Устюгов признался, что его «притянули за уши» на Олимпиаду в Пекине

Пекин, 8 февраля. Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое неудачное выступление на зимних Играх в Пекине. Спортсмен пояснил, что участие в Олимпиаде дается ему очень непросто.

Как отметил Устюгов в довольно грубой форме, он упустил старт, ради которого тренировался. Лыжник обратил внимание, что в составе сборной только молодые спортсмены. Сам участник Игр в Пекине не готов идти на еще один олимпийский цикл.

«Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули», — признался Устюгов в ходе общения с журналистами.

Как пояснил лыжник, последний месяц дался ему очень тяжело. Тело спортсмена просто не выдерживает необходимых нагрузок.

Напомним, Устюгов занял четвертое место в полуфинале мужской спринтерской гонки и выбыл из борьбы за награду Игр в Пекине. Россию представят в финальной гонке лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев.