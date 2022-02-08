Вкусную упаковку из бананов придумали в Алтайском крае

Барнаул, 8 февраля. Исследователи Алтайского государственного технического университета дают бананам вторую жизнь: они изготавливают из них съедобную упаковку с помощью крахмала и глицерина.

Анна Васильева учится в магистратуре университета, идея создания такого необычного экопродукта пришла ей в голову, когда она выбирала тему для дипломного исследования, сообщает «Алтайская правда». Изучив опыт разработок на тему создания съедобных упаковок, она остановилась на банане. В дальнейшем Анна планирует использовать не только мякоть, но и кожуру банана, которая содержит немало пищевых волокон. Сейчас Анна дорабатывает вкусную упаковку и планирует запатентовать свое изобретение.

Алтайский политехнический вуз давно известен своей инновационной деятельностью, студенты и молодые ученые защищают не меньше 120 изобретений и патентов ежегодно.

Ранее ФАН рассказывал об изобретении специалистами из Алтайского края установки для производства водорода. Она помогает добиться высокой степени разделения водорода и углерода и процесс не сопровождается выделением углекислого газа.