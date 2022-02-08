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Макрон заявил о готовности Зеленского выполнить Минские соглашения по Донбассу

Политика
Макрон заявил о готовности Зеленского выполнить Минские соглашения по Донбассу
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Об этом глава государства заявил после встречи со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

После переговоров Зеленский отметил, что у него с французским лидером есть общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом.

Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил, что президент Украины подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе.

Французский лидер прибыл в Киев с рабочим визитом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Глава российского государства ранее назвал некоторые идеи Макрона вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине.

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украина зеленский макрон
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