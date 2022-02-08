Политолог Сатановский: заявление посла США по Курилам было призвано стравить Японию и РФ

Москва, 8 февраля. Заявление о признании суверенитета Токио над Южными Курилами со стороны Вашингтона является проверкой России на прочность. Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский.

Такое заявление американский посол в Японии Рам Эмануэль озвучил в День северных территорий 7 февраля. Политолог Евгений Сатановский назвал подобный выпад глупостью и провокацией для стравливания России и Японии. Подобные «интеллектуальные извращения» можно сравнить с убежденностью в фейковых намерениях России «напасть» на Украину.

«Вдруг кто-нибудь из японцев этим всерьез проникнется и попробует, искренне полагая, что у них за спиной Америка, Курилы прихватить. И вовсе не обязательно только Южные. Если очень постараться, можно распространить американские предложения «крыши» от Чукотки и Камчатки до Сахалина и Приморья. Никаких проблем», — иронизирует эксперт в Telegram-канале.

Сатановский считает, что таким образом Россия проходит проверку на прочность от совершенно разных государств: Канады, Польши, Грузии, Казахстана, Японии и других стран Действия со стороны американских властей в отношении Японии и Украины политолог назвал прямолинейными.

«Раньше тоньше работали. Могли просто намекнуть, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Вот и веди с ними переговоры о безопасности. Все равно что садиться с шулером в карты играть»,— ставит посла США в Токио в неудобное положение Сатановский.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев назвал Курилы «территорией России». А журналисты китайского издания NetEasе говорили о крахе японского вторжения на Курильские острова после вмешательства российского лидера Путина.