Опубликованы предсказания Ванги для России и мира на ближайшие десятилетия

Москва, 8 февраля. Текущий XXI век ознаменуется целым рядом выдающихся научных открытий, страшных катаклизмов и эпидемий. Широко известная слепая провидица Ванга предсказала, что будет происходить в мире в ближайшие десятилетия.

Орбита Земли сместится на один градус уже в 2023 году, однако это событие не приведет к каким-либо страшным последствиям. Ясновидящая считала, что до 2025 года на планете будет идти Третья мировая война, которая активизирует многочисленные потоки беженцев. Когда она начнется, провидица не предсказала.

В 2028 году, согласно пророчеству Ванги, люди найдут альтернативу нефти и газу, а к Венере отправится первый космический корабль. 2033 год ознаменуется заметными изменениями климата. Из-за глобального потепления на Земле произойдет своеобразный всемирный потоп. Этот катаклизм не приведет к большим жертвам.

wikipedia.org / Иван Константинович Айвазовский

Ванга считала, что в начале 40-х годов XXI столетия мусульманские державы начнут активную борьбу с христианским миром. В 2046 году ученые совершат прорыв в медицине. Врачи начнут пересаживать клонированные и искусственно выращенные органы. Такие операции станут доступны обычным людям.

Через 20 лет после этих событий, в 2066 году, США вступят в ожесточенную войну с Европой. В своих видениях Ванга узрела, что этот вооруженный конфликт станет особенно разрушительным для Италии.

Федеральное агентство новостей /

В 2076 году в мире начнут возрождаться коммунистические и социалистические идеи. Соответствующий запрос появится в обществе после тяжелых испытаний.

Со временем технический процесс перестанет быть столь губительным для природы. Флора и фауна начнут постепенно восстанавливаться. Однако в 2088 году планету настигнет новая беда — вспышка заболевания, которое ускоряет процессы старения в организме. Изобрести вакцину удастся лишь спустя девять лет с начала пандемии.

Известные всему миру пророки ранее описали будущее Земли в ближайшие десять лет. Старцы и алхимики предрекли встречу человечества с неземными существами и массовое применение искусственного интеллекта.