Министр обороны Украины Резников анонсировал учения ВСУ с применением Bayraktar и Javelin

Киев, 8 февраля. Бойцы ВСУ проведут учения с применением турецких ударных дронов Bayraktar и американских переносных противотанковых комплексов Javelin. Тренировочные маневры анонсировал глава минобороны Украины Алексей Резников.

Во вторник глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 10 по 20 февраля в ВСУ стартуют учения с использованием турецких ударных БПЛА и противотанковых ракетных комплексов Javelin, переданных США. Министр назвал полигоны, где будут проводиться учения.

«Это — Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Алешковские Пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса, и это только полигоны. А кроме того, есть еще отдельные участки» — уточнил Резников.

В начале февраля ВСУ получили очередную партию американских вооружений. Грузовой самолет доставил в Киев 84 тонны военной помощи, в том числе боеприпасы, о чем сообщил телеканал «360».

Ранее Израиль запретил странам Прибалтики передавать свои вооружения в качестве военной помощи на Украину. Эксперты полагают, что тем самым власти страны планирует наладить отношения с Россией.