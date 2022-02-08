Журналисты Le Figaro назвали встречу Путина и Макрона самой важной для Европы и Украины

Париж, 8 февраля. Иностранные журналисты по-разному оценили итоги переговоров президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. По версии Le Figaro, встреча была очень значимой.

Корреспонденты назвали диалог самым важным «для будущего Украины, для безопасности Европы» и даже для самого Макрона. Французский глава получил очки перед президентскими выборами, но хозяином игры все равно остается Путин, уверены в Le Figaro.

Издание Les Echos высказалось более сдержанно. В публикации указано так: «не диалог глухих, но до компромисса еще далеко».

По мнению немецкого журнала Der Spiegel, успехом является уже длительность переговоров — лидеры беседовали более пяти часов. По мнению авторов, Макрон сохраняет европейский суверенитет.

Как сообщала НСН, Путин назвал встречу с коллегой полезной и содержательной. Макрон позже признался, что ощущал некоторое напряжение.